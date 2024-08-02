 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Эстонии объяснили трату денег ЕС на фестиваль сауны и метание топоров

Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Минфин Эстонии объяснил, почему более €100 тыс., выделенных фондом Евросоюза на помощь регионам в решении экологических проблем, были потрачены на фестиваль сауны и центр метания топоров. Слова официального представителя министерства Ирины Сацуты приводит местная телерадиовещательная компания ERR.

Речь идет о фонде Just Transition Fund, который Евросоюз называет одним из основных инструментов для поддержки регионов в переходе к климатической нейтральности к 2050 году.

Этот фонд выделил уезду Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии €340 млн. Например, около €18 млн из этих денег пойдут на строительство завода по производству магнитов NEO Performance Materials в Нарве. Однако часть этих денег — €111 тыс. — ушла компаниям, которые занимаются организацией мастер-классов по культуре эстонской сауны, открытием парка диск-гольфа, развитием центра по метанию топоров и проведением марафона танцев.

Как рассказала ERR Сацута, мера поддержки региональной инициативы дает жителям уезда возможность посредством гражданских инициатив самим принять участие в процессе перехода к климатической нейтральности, лучше осмыслить и таким образом улучшить всю жизненную среду Ида-Вирумаа.

На вопрос, получают ли поддержку все проекты, организующие что-либо в Ида-Вирумаа, представитель министерства ответила, что заявки оцениваются специальной комиссией в соответствии с критериями соответствия и отбора, и, если заявка получает достаточно высокий балл, реализующий отдел принимает положительное решение о поддержке проекта.

Расходы бизнеса на экологию впервые превысили ₽1 трлн
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Все деньги, выделенные фондом «Справедливый переход», тратятся на несколько различных мер, и за их реализацию несут ответственность разные министерства, объяснила министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо. Так, 80% средств фонда направлены на диверсификацию экономики и выход рабочей силы региона из сланцевой отрасли (в уезде Ида-Вирумаа находится много сланцевых шахт).

А Центр экологических инвестиций получает поддержку на защиту морской среды и водоемов, а именно €2,7 млн на то, чтобы обезопасить последствия загрязнений, вызванных сланцевой промышленностью, и оценить альтернативные водные ресурсы в регионе.

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи

Как правильно дегустировать и подавать вино

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Эстония Евросоюз фонд финансовая помощь Экология сланец
Материалы по теме
Чистый воздух: как улучшается экология в промышленных городах
Экономика
Путин поручил ввести штрафы для бизнеса за нарушение экологических квот
Бизнес
«Рослесинфорг» заявил об экологическом вреде из-за санкций
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 18:43
Пал еще один рекорд Фелпса. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 23:10
Axios узнал об угрозе Байдена прекратить помощь ИзраилюПолитика, 23:04
Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мостПолитика, 23:02
Участник Олимпиады из Афганистана попался на допингеСпорт, 23:02
В Эстонии объяснили трату денег ЕС на фестиваль сауны и метание топоровОбщество, 22:49
В Киеве призвали не допустить возвращения Нетребко на сцену в ЕвропеПолитика, 22:31
Защита сенатора Савельева обжалует его арестОбщество, 22:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Джокович и Алькарас сыграют в финале ОлимпиадыСпорт, 22:02
На Олимпиаде побили второй 16-летний рекорд ФелпсаСпорт, 21:58
Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийстваПолитика, 21:39
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло десятиОбщество, 21:30
Белоруссия завоевала первое золото на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 21:28
«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»Политика, 21:22
Харрис набрала необходимые голоса делегатов для выдвиженияПолитика, 21:17