В Эстонии объяснили трату денег ЕС на фестиваль сауны и метание топоров

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Минфин Эстонии объяснил, почему более €100 тыс., выделенных фондом Евросоюза на помощь регионам в решении экологических проблем, были потрачены на фестиваль сауны и центр метания топоров. Слова официального представителя министерства Ирины Сацуты приводит местная телерадиовещательная компания ERR.

Речь идет о фонде Just Transition Fund, который Евросоюз называет одним из основных инструментов для поддержки регионов в переходе к климатической нейтральности к 2050 году.

Этот фонд выделил уезду Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии €340 млн. Например, около €18 млн из этих денег пойдут на строительство завода по производству магнитов NEO Performance Materials в Нарве. Однако часть этих денег — €111 тыс. — ушла компаниям, которые занимаются организацией мастер-классов по культуре эстонской сауны, открытием парка диск-гольфа, развитием центра по метанию топоров и проведением марафона танцев.

Как рассказала ERR Сацута, мера поддержки региональной инициативы дает жителям уезда возможность посредством гражданских инициатив самим принять участие в процессе перехода к климатической нейтральности, лучше осмыслить и таким образом улучшить всю жизненную среду Ида-Вирумаа.

На вопрос, получают ли поддержку все проекты, организующие что-либо в Ида-Вирумаа, представитель министерства ответила, что заявки оцениваются специальной комиссией в соответствии с критериями соответствия и отбора, и, если заявка получает достаточно высокий балл, реализующий отдел принимает положительное решение о поддержке проекта.

Все деньги, выделенные фондом «Справедливый переход», тратятся на несколько различных мер, и за их реализацию несут ответственность разные министерства, объяснила министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо. Так, 80% средств фонда направлены на диверсификацию экономики и выход рабочей силы региона из сланцевой отрасли (в уезде Ида-Вирумаа находится много сланцевых шахт).

А Центр экологических инвестиций получает поддержку на защиту морской среды и водоемов, а именно €2,7 млн на то, чтобы обезопасить последствия загрязнений, вызванных сланцевой промышленностью, и оценить альтернативные водные ресурсы в регионе.