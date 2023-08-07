Расходы бизнеса на экологию впервые превысили ₽1 трлн

В 2022 году российский бизнес потратил на экологию рекордные ₽1,1 трлн, что на 12,2% больше, чем годом ранее, подсчитала FinExpertiza. За последние десять лет такие расходы удвоились на фоне ужесточения регулирования в этой сфере

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Российский бизнес в 2022 году потратил на охрану окружающей среды рекордные 1,1 трлн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (у РБК есть копия исследования).

Почти 70% затрат (774,4 млрд руб.) составили текущие эксплуатационные расходы: работа систем фильтрации и очистки, снижение вредного промышленного воздействия, содержание природоохранных мощностей, сохранение и восстановление природной среды и др. — и оплата услуг природоохранного назначения сторонним специализированным организациям (очистка сточных вод, обращение с отходами, контроль за выбросами и экологический аудит). Еще 306,9 млрд руб. пришлось на экологические инвестиции — строительство и развитие природоохранной инфраструктуры (прежде всего установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов на действующих предприятиях и станций очистки сточных вод) и технологическое перевооружение производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду, разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, модернизация промышленности и переход на наилучшие доступные технологии требует значительных вложений от бизнеса. Безусловно, с 2013 года объем инвестиций, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов увеличиваются», — отмечает пресс-служба Минприроды. При этом не меньшими темпами растет и внимание государства к вопросам экологии, добавили там: каждый год не менее 100 млрд руб. вкладываются в улучшение и сохранение окружающей среды. Однако, по данным Росстата за 2019–2021 годы, совокупные расходы на охрану окружающей среды (включают не только расходы бизнеса, но и расходы бюджета, в том числе на содержание аппарата, занимающегося вопросами охраны окружающей среды, на научные исследования и разработки, а также на образование в сфере охраны окружающей среды) составляют только 0,8–0,9% от ВВП.

Что входит в расходы на экологию В текущих экологических расходах предприятий учитываются затраты на оплату труда работников, участвующих в эксплуатации природоохранного оборудования и проведении мероприятий по защите окружающей среды, за исключением сотрудников госучреждений. В них не входят затраты, которые позитивно сказываются на экологии, но осуществляются в целях снижения производственных издержек. Не учитываются затраты на использование природных ресурсов, расчетные финансовые показатели (такие как амортизационные отчисления на восстановление природоохранных фондов), платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы и компенсационные выплаты за вред природе.

Почему выросли расходы на экологию

Рост расходов компаний на экологию сопоставим со среднегодовыми потребительской инфляцией (13,8%) и промышленной инфляцией (11,4%), отмечают эксперты FinExpertiza. Таким образом, в реальном выражении траты остались примерно на уровне 2021 года, но планка в 1 трлн руб. была преодолена впервые.

«Суммарные корпоративные расходы на экологию в 2022 году выросли практически полностью за счет текущих затрат на работу действующих систем охраны окружающей среды и функционирование инфраструктуры. Так, эксплуатационные расходы, включая ремонт основных фондов, увеличились на 113,5 млрд руб., или на 16,5%, что во многом связано с инфляционными процессами, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

При этом инвестиции в развитие новых природоохранных мощностей выросли только на 2,5%, или 7,5 млрд руб. Для сравнения, в постковидном 2021 году ситуация была противоположной: эксплуатационные расходы выросли незначительно, в то время как экологические инвестиции продемонстрировали беспрецедентный рост, увеличившись в полтора раза, напоминает Трубникова.

Среди отраслей экономики наибольшие расходы на экологию — 390,6 млрд руб. — в 2022 году понесли обрабатывающие производства, в частности: металлургия (171,7 млрд руб.), химическая промышленность (67,8 млрд руб.), производители кокса и нефтепродуктов (63 млрд руб.), отмечают аналитики FinExpertiza. Например, расходы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на природоохранную деятельность увеличились почти вдвое, с более чем 17 млрд руб. до около 30 млрд руб., следует из его сообщений. У «Мечела» расходы на экологию выросли на 16%, до 2,8 млрд руб., а у «Северстали» — на 7%, до 6 млрд руб., говорят их представители.

Наибольшие экологические расходы зафиксированы в Красноярском крае (99,6 млрд руб.), Москве (68 млрд руб.) и Подмосковье (57,6 млрд руб.), а также Ямало-Ненецкои автономном округе (54,2 млрд руб.). Минимум средств на природоохранные нужды потратили предприятия Ингушетии (41 млн руб.), Дагестана (128 млн руб.) и Калмыкии (270 млн руб.).

По данным FinExpertiza, расходы бизнеса на экологию планомерно растут. Средний темп прироста за последние десять лет составляет порядка 9%. Максимальный рост фиксировался в 2021 году — 18%, до этого природоохранные расходы увеличивались сопоставимыми темпами в 2005 году — на 17,9%. Всего за десять лет корпоративные расходы на защиту окружающей среды увеличились в 2,2 раза.

Затраты росли вслед за общим увеличением корпоративных расходов, развитием промышленного производства и экономики в целом, пояснили РБК аналитики компании. Появление новых предприятий, расширение производства и увеличение выпуска усиливает негативное воздействие на окружающую среду, которое предприятия обязаны купировать. Это закономерно влечет за собой расширение природоохранной инфраструктуры и рост экологических расходов, объясняют они. Кроме того, в последние годы повысилось внимание со стороны государства к тематике экологии, ужесточилось регулирование в этой сфере, что также способствовало росту корпоративных расходов. Например, в самом конце 2021 года был принят «Усольский закон», который обязал собственников предприятий ликвидировать накопленный вред. Владельцы объекта по этому закону должны подтверждать в том числе и финансовое обеспечение мероприятий по устранению нанесенного природе вреда.

Ситуация с ответственностью за загрязнение окружающей среды меняется в лучшую сторону, нарушители знают, что понесут ответственность, заявил в конце июня 2023 года премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. «Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность», — отметил он.