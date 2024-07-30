Землян предупредили о трех днях магнитной бури

Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях со вторника по четверг

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Магнитные бури ожидаются на Земле в течение трех дней подряд — со вторника, 30 июля, по четверг, 1 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уровня G3, и в среду, до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг — также до среднего уровня G2», — написал Леус.

Он отметил, что геомагнитное поле было спокойным до 3 часов утра по московскому времени, после чего перешло в «слабо возмущенное состояние».

Позже синоптик рассказал, что в 7 часов утра по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием.

В прошлый раз магнитную бурю зафиксировали 11 мая. Она достигла максимального уровня (G5), ученые назвали ее сильнейшей с 2003 года. Во время бури в разных частях планеты было видно полярное сияние.