 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Землян предупредили о трех днях магнитной бури

Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях со вторника по четверг
Фото: DimaBerlin / Fotodom / Shutterstock
Фото: DimaBerlin / Fotodom / Shutterstock

Магнитные бури ожидаются на Земле в течение трех дней подряд — со вторника, 30 июля, по четверг, 1 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня, до сильного уровня G3, и в среду, до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг — также до среднего уровня G2», — написал Леус.

Он отметил, что геомагнитное поле было спокойным до 3 часов утра по московскому времени, после чего перешло в «слабо возмущенное состояние».

Позже синоптик рассказал, что в 7 часов утра по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Футурология
Фото:Unsplash

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникнуть проблемы с самочувствием.

В прошлый раз магнитную бурю зафиксировали 11 мая. Она достигла максимального уровня (G5), ученые назвали ее сильнейшей с 2003 года. Во время бури в разных частях планеты было видно полярное сияние.

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Теги
центр Фобос Погода магнитная буря магнитные бури
Материалы по теме
Полярное сияние после сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Фотогалерея
Общество
Уровень сильнейшей с 2003 года магнитной бури снизился
Технологии и медиа
В Центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Восемь подростков стали фигурантами дел о терактах на железных дорогахОбщество, 11:14
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 11:00
Семь задач финансового директора, которые можно поручить ИИPro, 11:00
Россия стала лидером по количеству слитых данныхТехнологии и медиа, 10:54
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City BayРБК и City Bay, 10:49
Стоит ли покупать франшизу: франчайзеры и франчайзи делятся опытомРБК Франшизы, 10:48
Минюст Грузии создал реестр для регистрации НКО по закону об иноагентахПолитика, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Землян предупредили о трех днях магнитной буриОбщество, 10:36
Платят до 2 млн тенге: каких специалистов не хватает IT-рынку КазахстанаPro, 10:35
Курс биткоина упал за сутки более чем на $3 тыс.Крипто, 10:33
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн кв. км морского днаПолитика, 10:30
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторовИнвестиции, 10:28
В Европе снизилось потребление алкоголя за счет РоссииВино, 10:20
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистовРБК и Яндекс Go, 10:20