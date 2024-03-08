Украина решила выйти из соглашения СНГ о войсках
Украина выйдет из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
«Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках! Такое решение принято на заседании кабинета министров», — написал он.
Кроме того, кабмин одобрил законопроект о выходе из соглашения СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников объединения. Об этом в телеграм-канале рассказал представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Соглашение о ВС и пограничных войсках было принято в 1992 году, о поставках товаров для гидрометеорологических служб — в 1994 году.
В марте 2014 года Украина решила выйти из СНГ. В мае 2018 года Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны.
После этого украинская сторона денонсировала десяток документов, принятых в рамках СНГ.
В состав Содружества Независимых Государств входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия.
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