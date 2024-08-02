Совфед одобрил взаимное с Белоруссией взыскание алиментов по месту работы

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Совет Федерации одобрил ратификацию протокола к соглашению России и Белоруссии о взыскании алиментов при отсутствии данных о месте пребывания должника. Трансляцию пленарного заседания пресс-служба Совфеда вела в Rutube.

Дополнительное соглашение к документу было подписано в Минске 13 декабря 2023 года, 30 июля его приняла Госдума. Само соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов было подписано в 2015 году. Минск ратифицировал протокол в мае 2024 года.

Исполнительное производство при неуплате алиментов будут возбуждать даже в том случае, если место жительства или пребывания должника не выяснено, а органам принудительного исполнения известно только место работы неплательщика. Документ о взыскании средств будут направлять по адресу организации или лица, которое платит должнику зарплату.

На данный момент, чтобы взыскать алименты, необходима официальная регистрация неплательщика по месту жительства.