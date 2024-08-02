Дом и электроподстанция пострадали при атаке дрона в Краснодарском крае

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В ночь на 2 августа Краснодарского края силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«К сожалению, обломки беспилотника упали на частный дом в Староминском районе. Пострадавших нет. <...> Также была незначительно повреждена электроподстанция в Тихорецком районе», — написал глава региона.

Кондратьев уточнил, что электроснабжение в жилых домах и социальных объектах не нарушено.

В ночь на 2 августа в Белгородской области ВСУ нанесли по Шебекинскому городскому округу несколько ударов беспилотниками.

В результате удара дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. С осколочным ранением бедра его доставили бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода.

В Ржевке БПЛА ударил по частному дому. В результате мужчина получил осколочные ранения лица, медицинскую помощь ему оказали на месте.