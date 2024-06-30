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Технологии и медиа ,  
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Орбиту МКС скорректировали перед пересменкой «Союзов»

Орбиту МКС подняли на 1,36 км перед прибытием нового экипажа осенью

Специалисты скорректировали Орбиту Международной космической станции (МКС) в преддверие пересменки пилотируемых кораблей «Союз», запланированной на сентябрь, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В ночь на 30 июня, примерно в 01:39 мск, двигатели грузового космического корабля «Прогресс МС-26» включились и проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с. В результате, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,36 км и составила 418,25 км над поверхностью Земли.

Пересменка кораблей «Союз», для которой предпринималась подобная мера, должна пройти в сентябре: пилотируемый корабль «Союз МС-25» вернется на Землю, его на орбите сменит «Союз МС-26».

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Запуск «Союза МС-26» с космодрома Байконур запланирован на 11 сентября. Корабль доставит на МКС экипаж из трех человек — космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера и астронавта NASA Дональда Петтита.

Продолжительность миссии составит 202 суток. Ожидается, что на Землю экипаж «Союза МС-26» вернется 1 апреля 2025 года.

С «Союзом МС-25» на Землю вернутся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон. Отправление запланировано на 23 сентября.

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