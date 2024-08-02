Суд запретил москвичу держать в квартире десятки кошек
Бутырский суд Москвы запретил мужчине содержать в квартире около 30 кошек, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.
Иск в интересах соседей владельца животных в суд направила прокуратура.
«Суд запретил ответчику содержать в квартире домашних животных и обязал привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Романенко А.Н. владеет несколькими десятками кошек и относится к питомцам безответственно. Из-за антисанитарных условий по квартирам соседей Романенко распространился неприятный запах. На просьбы жителей дома привести квартиру в порядок мужчина не отреагировал.
Ранее в Зюзинский суд поступил иск о запрете москвичу содержать дома мелкий рогатый скот. Комитет ветеринарии сообщил, что мужчина отпускает коз на выпас рядом с домом на улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская.
Соседи хозяина животных выразили опасения, что козы станут источником распространения заразных болезней. Владельцу коз направляли предупреждения от ветеринаров и управления Россельхознадзора, однако он игнорировал уведомления.
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