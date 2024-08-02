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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в приграничном городе Шебекино и его окрестностях.

Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — рекомендовали жителям указанных районов.

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Через восемь минут губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об отбое ракетной опасности.

О последствиях на земле или работе сил ПВО на момент подготовки этого материала информация не поступала.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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