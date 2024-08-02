В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, а также в приграничном городе Шебекино и его окрестностях.

Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — рекомендовали жителям указанных районов.

Через восемь минут губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об отбое ракетной опасности.

О последствиях на земле или работе сил ПВО на момент подготовки этого материала информация не поступала.