ЛДПР предложит обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет во время учебы

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому родителей обяжут содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения по очной форме обучения, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказался документ.

Законопроект предполагает, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов, размер выплаты будет определять суд. Кроме того, если родители не имеют возможности содержать ребенка, он сможет претендовать на помощь от других родственников: братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Автор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он пояснил, что сегодня трудно выжить на «копеечную стипендию» от вуза, а предлагаемый законопроект поможет студентам «нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей».

«Родитель несет ответственность перед своим ребенком и вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза», — заявил Сипягин.

В феврале 2024 года Минобрнауки направило в вузы письмо, где рекомендовало закрепить суммы студенческих стипендий, академической и социальной, на уровне не ниже прожиточного минимума. Он в среднем по России составляет 15,453 тыс. руб.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение реко­мендаций будут мониторить путем пров­ерки вузовских бюдже­тов, а также ориентиру­ясь на сведения из открытых источников. Согласно бюджету 2024 года, стипендиальный фонд должен быть увеличен с 1 сентября на 5,5%.