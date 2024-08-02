 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет во время учебы

ЛДПР предложит обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому родителей обяжут содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения по очной форме обучения, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказался документ.

Законопроект предполагает, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов, размер выплаты будет определять суд. Кроме того, если родители не имеют возможности содержать ребенка, он сможет претендовать на помощь от других родственников: братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Автор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР). Он пояснил, что сегодня трудно выжить на «копеечную стипендию» от вуза, а предлагаемый законопроект поможет студентам «нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей».

«Родитель несет ответственность перед своим ребенком и вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза», — заявил Сипягин.

ЛДПР внесет законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже ₽30 тыс.
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В феврале 2024 года Минобрнауки направило в вузы письмо, где рекомендовало закрепить суммы студенческих стипендий, академической и социальной, на уровне не ниже прожиточного минимума. Он в среднем по России составляет 15,453 тыс. руб.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение реко­мендаций будут мониторить путем пров­ерки вузовских бюдже­тов, а также ориентиру­ясь на сведения из открытых источников. Согласно бюджету 2024 года, стипендиальный фонд должен быть увеличен с 1 сентября на 5,5%.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Госдума ЛДПР законопроект
Материалы по теме
В Госдуме анонсировали повышение размера детских пособий в 2025 году
Общество
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах, как в Азербайджане
Политика
В Госдуме предложили сделать День семьи выходным для многодетных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ТАСС сообщил о сотрудничестве генерала Булгакова со следствиемОбщество, 06:26
Google ответил на данные о замедлении YouTubeТехнологии и медиа, 06:10
Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в СевастополеПолитика, 05:48
Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет во время учебыОбщество, 05:28
США признали победу оппозиционного кандидата на выборах в ВенесуэлеПолитика, 05:11
Развожаев сообщил о возможном уничтожении сбитой ракеты ATACMS на местеПолитика, 04:54
В ЕК посоветовали Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефтиПолитика, 04:36
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 04:08
Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в СевастополеПолитика, 04:06
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырехОбщество, 03:46
Байден обсудил с Нетаньяху возможное развертывание новых силПолитика, 03:43
Вучич счел «безумием» победу провалившей гендерный тест боксершиОбщество, 03:39
Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человекаОбщество, 03:13
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотниковПолитика, 02:50