Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с днем Воздушно-десантных войск, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной «крылатой пехоты», именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в тексте поздравления.

Президент подчеркнул вклад десантников в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. В том числе они «помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», отметил он.