Путин поздравил десантников с днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с днем Воздушно-десантных войск, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной «крылатой пехоты», именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в тексте поздравления.
Президент подчеркнул вклад десантников в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. В том числе они «помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», отметил он.
День ВДВ отмечают в России ежегодно 2 августа. В 2024 году дата выпадает на пятницу. День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным.
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