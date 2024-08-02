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Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с днем Воздушно-десантных войск, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной «крылатой пехоты», именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в тексте поздравления.

Президент подчеркнул вклад десантников в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. В том числе они «помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции», отметил он.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

День ВДВ отмечают в России ежегодно 2 августа. В 2024 году дата выпадает на пятницу. День десантника официально является памятным днем в Вооруженных силах России, но не выходным.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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