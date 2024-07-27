Путин подписал указ о проведении парада в честь Дня ВМФ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада и салюта в День военно-морского флота (ВМФ) в Петербурге. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Праздничный артиллерийский салют, согласно указу, пройдет в 22:30 мск.

Главный военно-морской парад России традиционно проводится в последнее воскресенье июля — в День ВМФ. В этом году оно выпадает на 28-е число. Идея ежегодного торжественного празднования Дня ВМФ принадлежит Петру I в честь победы над шведским флотом при Гангуте.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет участие в параде в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что Путин уже готовится ко Дню ВМФ.

Также 26 июля во Владивосток в рамках делового захода прибыли два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Это десантный корабль «Лунхушань» (龙虎山) и учебный корабль «Чжэн Хэ» (郑和).

В представительстве МИДа во Владивостоке добавили, что китайские корабли примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке.

Первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ прошла в Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля.