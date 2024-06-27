Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщает грузинская газета Netgazeti.ge.

«Парламент 78 голосами принял <...> законодательный пакет, инициированный «Грузинской мечтой» (правящая политическая партия Грузии. — РБК), который вводит цензуру и ограничивает права ЛГБТ-сообщества», — написала газета.

Поправки предусматривают запрет на регистрацию любых браков, кроме союза между мужчиной и женщиной, а также усыновление детей гомосексуальными парами.

Кроме того, поправки включают запрет на операции по смене пола, за что предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Они также предусматривают штрафы за пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях, в эфире телеканалов и рекламных роликах, а также за распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях.

Во втором и третьем чтении его планируют принять во время осенней сессии.