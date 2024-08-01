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Обмен заключенными ,  
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ФСБ показала второе видео об обмене заключенными

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Обмен заключенными

ФСБ показала второе видео об обмене заключенными
Video

Федеральная служба безопасности распространила второе видео масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.

На представленных кадрах видно, как в автобус садятся переданные российской стороной осужденные. Некоторые с пакетами с вещами, некоторые налегке, все в сопровождении людей с закрытыми лицами.

Крупнейший обмен заключенными между семью государствами состоялся днем 1 августа. В нем участвовали 26 человек. Россия получила восьмерых заключенных, а также несовершеннолетних детей. Среди переданных осужденных — экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, супруги Артем и Анна Дульцевы, признанные виновными в шпионаже, и другие.

Сама Москва передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК. Президент России Владимир Путин помиловал 13 человек: корреспондента WSJ Эвана Гершковича, американского морпеха Пола Уилана, экс-глав штабов Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, бывшего московского муниципального депутата Илью Яшину и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (оба признаны иноагентами) и других.

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