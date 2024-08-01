Байден заявил, что не будет говорить с Путиным после обмена заключенными
Президент США Джо Байден не намерен разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным после обмена заключенными. Об этом глава американской администрации заявил в выступлении в окружении семей переданных в Вашингтон заключенных.
«Как говорит моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — сказал Байден в ответ на вопрос, улучшатся ли отношения между Россией и США после обмена. Он добавил, что ему по поводу этого обмена не нужно разговаривать с Путиным.
Во время своего выступления по случаю возвращения заключенных в США Байден отдельно поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и подчеркнул, что Берлин пошел на значительные уступки для реализации прошедшего обмена.
Обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек, прошел 1 августа в Анкаре. В нем участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США.
Россия передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК. Для этого президент Владимир Путин помиловал 13 заключенных.
В Кремле комментировать обмен заключенными не стали.
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