Байден заявил, что не будет говорить с Путиным после обмена заключенными

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден не намерен разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным после обмена заключенными. Об этом глава американской администрации заявил в выступлении в окружении семей переданных в Вашингтон заключенных.

«Как говорит моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — сказал Байден в ответ на вопрос, улучшатся ли отношения между Россией и США после обмена. Он добавил, что ему по поводу этого обмена не нужно разговаривать с Путиным.

Во время своего выступления по случаю возвращения заключенных в США Байден отдельно поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и подчеркнул, что Берлин пошел на значительные уступки для реализации прошедшего обмена.

Обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек, прошел 1 августа в Анкаре. В нем участвовали Россия, Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и США.

Россия передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК. Для этого президент Владимир Путин помиловал 13 заключенных.

В Кремле комментировать обмен заключенными не стали.