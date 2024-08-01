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Политика ,  
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Песков рассказал о жизни своих сына и внучки

Песков впервые рассказал о своей внучке Алисе
Дмитрий и Николай Песковы
Дмитрий и Николай Песковы (Фото: ndchoulz/ Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде» рассказал о сыне Николае и внучке Алисе. Выдержки из разговора издание приводит на своем сайте.

Николай Песков отслужил полгода в зоне спецоперации на Украине и не получил за это время боевых ранений, сообщил пресс-секретарь, комментируя службу своего сына.

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«Он (Николай. — РБК) прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил, и главное, что он хранит вот это вот фронтовое братство с теми, с кем он служил», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что решение отправиться в зону боевых действий Николай принял самостоятельно и отслужил почти полгода — «без недели» шесть месяцев. По словам Пескова, его сын «честно отработал» контракт и «потерял несколько своих друзей».

Внучка Пескова по имени Алиса уже ходит в школу, ее точный возраст пресс-секретарь не раскрыл. «Беседуем совсем редко, но очень интересно», — поделился Песков. По его словам, у девочки «кучерявые» волосы.

В апреле 2023 года Николай Песков подтвердил свою службу в ЧВК «Вагнер». Решение принять участие в военной операции он объяснил тем, что счел это «своим долгом» и «не мог сидеть в стороне». По словам Николая, его поддержала вся семья, в том числе отец.

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Дмитрий Песков сын внучка спецоперации Семья интервью «Комсомольская правда»
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