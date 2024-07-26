Песков похвалил Шамана за митинг-концерт напротив посольства США

Песков: Shaman все сделал правильно, выступив с концертом перед посольством США

Певец Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Певец Ярослав Дронов (псевдоним — Shaman) правильно сделал, проведя митинг-концерт напротив американского посольства в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — сказал Песков.

Shaman приобрел известность в 2022 году, когда выпустил композиции «Встанем» и «Я русский». Через год он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

19 июля 2024 года Дронов организовал митинг-концерт у посольства США в Москве. Он назвал мероприятие ответом на блокировку аккаунтов на YouTube — своего и других российских исполнителей. На здание посольства спроецировали изображение российского флага.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Через три дня, 22 июля, Shaman получил звание заслуженного артиста России, соответствующий указ подписал Путин. Артист, как и другие награжденные, был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».