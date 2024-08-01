Прокуратура Приморья изучит видео обрушения потолка в банном комплексе

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Видео, запечатлевшее момент обрушения крыши банного комплекса во Владивостоке, появилось в Сети.

Прокуратура Приморского края изучит видео и даст оценку действиям ответственных за безопасность лиц.

На кадрах видеонаблюдения за обстановкой в помещении видно, как из-за инцидента одна из камер полностью выходит их строя, изображение на другой зависает, а третья записывает, как посетители убегают с места происшествия.