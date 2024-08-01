Кремль не стал комментировать обмен заключенными в Турции

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские власти пока воздержатся от комментариев по теме обмена заключенными в Турции, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы пока на эту тему ничего не говорим», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения турецкого телеканала NTV об обмене в аэропорту Анкары.

Видео из аэропорта Анкары, где происходит обмен заключенными между Россией и странами Запада, транслируют турецкие каналы.

Video

На кадрах виден российский самолет с российским флагом на хвосте, который стоит около терминала. Рядом стоят два самолета поменьше без опознавательных знаков, похожие на бизнес-джеты.

Самолет Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в Анкару 1 августа. Борт используется управделами президента.

По данным TRT Haber, в Анкаре при посредничестве турецкой разведки состоялась крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенными. Как сообщает канал, обменяли заключенных, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях семи государств. Россия получит десять человек, Германия — 13, США — трех. Обмен подтвердила Национальная разведывательная организация Турции.

О возможности такого обмена между Россией и странами Запада 31 июля в эфире Fox News сообщил ведущий Трейс Галлахер со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина.