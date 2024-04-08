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В Кировской области полиция со стрельбой задержала угонщика автомобиля

В Кировской области полицейский применил оружие для задержания угонщика машины

В Кировской области полиция со стрельбой задержала угонщика автомобиля
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В Кировской области сотрудник ГИБДД применил оружие при задержании угонщика автомобиля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В полицию поступила ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106, который угнали в Кирове. Позднее сотрудник ГИБДД сообщил, что преследует эту машину: водитель игнорирует требования об остановке и пытается уйти от погони. В районе операции ввели план «Перехват», но угонщик протаранил полицейский автомобиль и поехал дальше.

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Фото:Никита Попов / РБК

«Руководивший операцией начальник территориального отдела полиции, убедившись в отсутствии встречного транспорта и пешеходов, произвел два прицельных выстрела по колесам», — добавили в ведомстве.

За рулем был ранее судимый 33-летний житель Кирова. На мужчину составили семь протоколов, в полиции не уточнили, о каких статьях идет речь, а также завели дело по ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в МВД.

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Теги
Кировская область полиция оружие задержание угон автомобиля
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