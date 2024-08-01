Церемония прощания с погибшим лидером ХАМАС в Тегеране. Видео
В столице Ирана прошла церемония прощания с главой политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаилом Ханией, который погиб от ракетного удара ночью 31 июля. Мероприятие началось в здании Тегеранского университета, а затем все скорбящие прошли к площади Азади, сообщает агентство Mehr. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи произнес молитву в память о Хании.
Хания и его телохранитель были убиты прямым попаданием ракеты по резиденции в Тегеране, где глава политбюро остановился, приехав на церемонию инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС назвала ракетную атаку «вероломной» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
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