Гузель Санжапова: как мед с ягодами помогает развивать деревню

Нужен большой запас терпения, чтобы начать двигаться к своей цели, говорит Гузель Санжапова. Коллеги и знакомые первое время скептически относились к идее менять ситуацию в уральской деревне с помощью меда и ягод. По словам предпринимательницы, когда начинаешь дело, не стоит обращать на это внимание, потому что нет цели убедить скептиков — первые результаты и так покажут жизнеспособность идеи.

Бизнес без бизнес-плана

«Семья и друзья всегда были рядом. А люди, с которыми я когда-то работала, не до конца понимали, зачем я это делаю. Им казалось странным решение уйти в свободное плавание с работы, где тебе платят хорошую зарплату. Нужно показать результат и доказать, что у тебя получилось. Тогда такие люди скажут: «Ну конечно! Я так всегда и думал, просто молчал об этом».

Первое оборудование Гузель Санжапова купила на собственные сбережения, она вложила в старт бизнеса около 300 тыс. руб. Технологию сразу запустили: взбили мед, добавили ягодки и отвезли первую партию на городской маркет еды.

«Когда я уходила из ИТ-компании, у меня был бизнес галстуков-бабочек — я понимала, что не останусь без денег на жизнь завтра. Но в кармане лежали билеты в Германию, где мы купили первое оборудование. Привезли его в деревню и попробовали сделать первый продукт. Все было быстро: в конце июня привезли оборудование и уже 3 августа пошли продавать мед с ягодками на маркете в Екатеринбурге».

У проекта не было бизнес-плана. Гузель хотела быстро сделать продукт и протестировать его на реальном рынке. По ее словам, это самый лучший совет всем, кто запускает свой проект. Вместо того чтобы долго составлять план и искать деньги под каждую статью расходов, исходить из того, что имеешь, и максимально быстро выходить с продуктом к потребителю.

Фото: из личного архива

Сейчас зарплаты на производстве от 12 тыс. до 16 тыс. руб. По словам Гузель Санжаповой, это считается в деревне хорошим заработком. Для сравнения: продавец в сельском магазине получает до восьми тысяч в месяц.

«Краудфандинг — это не про деньги, а про пиар и выстраивание отношений с аудиторией»

Когда стало понятно, что есть спрос на продукт, понадобилось купить больше сушильных шкафов для ягод. Тогда состоялся первый краудфандинг. Жертвователи вдохновились идеей, и вместо 150 тыс. руб. собрали больше 450 тыс. Первые лоты Гузель Санжапова сама развозила по Москве. Было важно увидеть своих клиентов, поговорить о том, что им нравится или не нравится в продукте.

Краудфандинг помогает выстроить отношения с аудиторией, но чистая прибыль с кампании небольшая, говорит Гузель. Для первого проекта это было около 30% от собранной суммы. Например, чтобы начать строить цех, нужно было собрать 500 тыс. руб. Проект получил хорошую поддержку — пользователи перечислили 650 тыс. руб. После выплаты всех налогов и процентов платформе чистая прибыль от кампании было около 300 тыс. руб. А все затраты на строительство в итоге составили 1,3 млн руб. — нужные деньги проект заработал самостоятельно.

«Я никакими инструментами поддержки бизнеса не пользовалась и не планирую пока это делать. Просто потому, что это довольно длительная процедура. Гораздо интереснее зарабатывать деньги, чем заниматься поиском таких инструментов».

Гузель Санжапова говорит, что остановить умирание деревни можно за четыре шага. Нужно дать людям работу, позаботиться и развить инфраструктуру, установить связи производителя с рынком, связать людей из городов с жителями деревень. А еще нужно научить людей планировать бизнес. Сейчас краудфандинг помогает налаживать инфраструктуру в деревне.

Фото: из личного архива

Зачем уральским бабушкам клуб

Санжапова нашла ресурсы построить детскую площадку. Договорилась с администрацией, нашла деньги. Когда все было сделано, к Гузель пришли бабушки, которые собирали ягоды для медового бизнеса. Они сказали, что неплохо бы устроить клуб, где можно танцевать и собираться вместе. По словам предпринимательницы, это была неожиданная просьба. Когда она начинала проект, соседи почти не общались между собой и собирались тихо доживать свой век в деревне. Без танцев и общих праздников.

«Если раньше я считала, что мой бизнес про мед, то сейчас понимаю — нет, он про развитие территории. И производство меда — это только одна из его частей, которая нужна для решения более глобальной задачи».

Сейчас Гузель завершила краудфандинг на строительство многофункционального центра, строители уже привезли брус в Малый Турыш. Здесь будет деревенская пекарня, образовательное пространство, помещения для стрижки, массажа и других услуг. Здание построят из бруса. По проекту все зоны центра разместят на 800 кв. м, в два этажа.

Чтобы общественный центр мог принимать туристов, здесь запланированы десять гостиничных номеров. Все функции, которые архитекторы включили в проект, помогут центру окупить строительство и зарабатывать. «Цепляет, когда ты начинаешь видеть первые плоды. Например, когда мы собрали первый краудфандинг, когда бабушек, которые собирали ягодки, стало больше, когда они благодарят за возможность заработать. Когда видишь такой результат, то понимаешь, что это ты создал всю движуху, эти люди чувствуют себя нужными. И еще ты понимаешь, как классно делать доброе дело».

Доверие

В первое время жители Малого Турыша и администрация района скептически относились к идеям Гузель. Люди боялись, что их обманут, и были не готовы помогать. Настойчивость предпринимательницы и первые результаты убедили соседей и районные власти. Чтобы местные власти начали быстро и четко отвечать на запросы, понадобилось около трех лет планомерной работы.

«Мы постоянно работаем с администрацией района. Для этого очень важно знать нужные процедуры. Например, мы хотим сделать детскую площадку. Надо разбираться в процедуре выделения земли или перевода категорий земли. Сейчас это все быстро решается, по первому запросу. Мне помогают, объясняют, куда идти и что делать».

Гузель Санжапова (Фото: из личного архива)

Семейная история — это основа проекта. Она помогает поддерживать доверие между клиентами и командой бренда. По словам Гузель Санжаповой, дистанция должна быть минимальной — любой клиент может написать или позвонить, если что-то не понравилось или было невкусно. «Меня всегда волновало, что я покупаю. Поэтому, когда запускали проект, мы сразу решили, что лично будем отвечать за качество продукта. Если вы наш клиент, то в любой ситуации это будет спокойный диалог. Это наша семья, наше доброе имя, наша репутация. И я считаю, что такие отношения строятся годами», — говорит Гузель.

В сентябре этого года Гузель Санжапова выступила на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде. Почти 900 гостей форума — это федеральные и региональные чиновники, эксперты по развитию жилой среды, бизнесмены. Гузель рассказала о том, что успела сделать в деревне Малый Турыш за шесть лет. Когда она закончила говорить, зал встал, а аплодисменты длились несколько минут. Точной статистики нет, но проект получил отклик, в том числе через краудфандинг — после выступления на счет пришло около 350 тыс. руб.

Проект существует с 2013 года. Сейчас медовый бренд Cocco bello проводит ребрендинг — будет «Малый Турыш». «Я только в прошлом году смогла сказать себе, что вроде бы что-то получается», — говорит Гузель Санжапова.