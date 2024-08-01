Украинский дрон атаковал микроавтобус с людьми в Курской области
При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в Курской области ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок», — написал глава региона.
Смирнов уточнил, что раненых доставили в районную больницу.
Накануне украинский дрон атаковал автозаправку в Курской области. Тогда получил ранения сотрудник станции.
Инцидент произошел вблизи деревни Колычевки Кореневского района. Взрывное устройство было сброшено с коптера и взорвалось на территории автозаправочной станции.
При взрыве осколки повредили здание станции и заправочное оборудование.
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