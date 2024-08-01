Украинский дрон атаковал микроавтобус с людьми в Курской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При атаке украинского беспилотника на микроавтобус в Курской области ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром недалеко от станции Глушково Глушковского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранены водитель и одна из пассажирок», — написал глава региона.

Смирнов уточнил, что раненых доставили в районную больницу.

Накануне украинский дрон атаковал автозаправку в Курской области. Тогда получил ранения сотрудник станции.

Инцидент произошел вблизи деревни Колычевки Кореневского района. Взрывное устройство было сброшено с коптера и взорвалось на территории автозаправочной станции.

При взрыве осколки повредили здание станции и заправочное оборудование.