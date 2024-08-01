Прокуратура организовала проверку после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Прокуратура проверит, кто обслуживал обрушившийся в Нижнем Тагиле дом

Прокуратура Свердловской области организовала проверку после обрушения подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве пообещали проконтролировать вопросы приема жителей дома в пункте временного размещения.

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Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. Из-под завалов спасли трех человек, еще двоих ищут.

Минздрав направил к месту происшествия два вертолета с медицинскими бригадами. Информация о пострадавших не поступала.