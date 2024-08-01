Минфин предложил ужесточить контроль за ломбардами
Минфин предложил усилить контроль за ломбардами, передав такое право Федеральной пробирной палате (ФПП). Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Министерство предлагает внести поправки в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Они касаются расширения полномочий пробирной палаты.
Например, ФПП по согласованию с Центробанком будет утверждать перечень изделий из драгоценных металлов и камней, не подлежащих приему ломбардом в залог.
«Данный перечень предполагается утвердить по аналогии с уже существующими перечнями, действующими в отношении скупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также комиссионной торговли [такими] ювелирными изделиями», — говорится в пояснительной записке.
Также Федеральная пробирная палата, согласно законопроекту, будет:
- проводить отбор проб на опробование и анализ изделий;
- утверждать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
- утверждать методические рекомендации по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на изделия;
- устанавливать форму реестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию ювелирных изделий;
- устанавливать форму ведения реестра объектов розничной торговли, в которых осуществляется продажа изделий.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram