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Бизнес ,  
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Минфин предложил ужесточить контроль за ломбардами

Минфин разработал законопроект об ужесточении контроля за ломбардами
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минфин предложил усилить контроль за ломбардами, передав такое право Федеральной пробирной палате (ФПП). Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство предлагает внести поправки в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Они касаются расширения полномочий пробирной палаты.

Например, ФПП по согласованию с Центробанком будет утверждать перечень изделий из драгоценных металлов и камней, не подлежащих приему ломбардом в залог.

«Данный перечень предполагается утвердить по аналогии с уже существующими перечнями, действующими в отношении скупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также комиссионной торговли [такими] ювелирными изделиями», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Narong Sangnak / EPA / ТАСС

Также Федеральная пробирная палата, согласно законопроекту, будет:

  • проводить отбор проб на опробование и анализ изделий;
  • утверждать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;
  • утверждать методические рекомендации по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на изделия;
  • устанавливать форму реестров юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию ювелирных изделий;
  • устанавливать форму ведения реестра объектов розничной торговли, в которых осуществляется продажа изделий.

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