Минфин предложил ужесточить контроль за ломбардами

Минфин разработал законопроект об ужесточении контроля за ломбардами

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Минфин предложил усилить контроль за ломбардами, передав такое право Федеральной пробирной палате (ФПП). Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство предлагает внести поправки в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Они касаются расширения полномочий пробирной палаты.

Например, ФПП по согласованию с Центробанком будет утверждать перечень изделий из драгоценных металлов и камней, не подлежащих приему ломбардом в залог.

«Данный перечень предполагается утвердить по аналогии с уже существующими перечнями, действующими в отношении скупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, а также комиссионной торговли [такими] ювелирными изделиями», — говорится в пояснительной записке.

Также Федеральная пробирная палата, согласно законопроекту, будет: