Ломбарды увидели рост спроса на свои услуги после начала военной операции

Из-за колебаний курса золота и роста цен в магазинах клиенты ломбардов в марте сдавали больше вещей под залог, так как их оценивали выше. Уже заложенные вещи по той же причине выкупались быстрее из-за опасений клиентов переплатить

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После начала российской операции на Украине 24 февраля на фоне резких скачков курса золота и роста цен в магазинах ломбарды зафиксировали повышение спроса на свои услуги, рассказали РБК несколько сетей ломбардов.

Колебания курса золота обеспечили рост займов под залог украшений

По данным компаний, наиболее сильное изменение поведения клиентов чувствовалось в марте. Так, в сети «Мир ломбардов» сообщили, что во время заметных колебаний курса золота объем сданных ювелирных украшений в отделения сети вырос. В этот период клиенты могли получить больше денег за свои ювелирные залоги, поскольку они оценивались выше. Кроме того, в компании полагают, что свою роль сыграл и рост ставок в кредитных организациях, из-за чего брать займы там стало менее выгодно.

Курс золота начал расти в конце февраля и к началу марта стоимость тройской унции в отдельные периоды превышала $2 тыс. К концу апреля стоимость драгметалла начала снижаться и к началу мая опустилась ниже отметки $1,9 тыс. Сейчас золото стоит около $1,8 тыс. за тройскую унцию.

В сети «Меридиан» отметили, что в марте—апреле качество ювелирных залогов снизилось: клиенты стали сдавать больше изделий неликвидного вида, то есть погнутых, поцарапанных, сломанных.

При этом в марте многие клиенты брали займы под залог золотых украшений без намерения обратного выкупа, рассказали в сети «Мосгорломбард». Из-за большой разницы в биржевой стоимости золота в марте и мае ломбарды сейчас несут убытки, реализуя невостребованные вещи, говорит генеральный директор ГК «Мосгорломбард», председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. «Для средних и крупных участников рынка это не несет серьезных рисков. Но для небольших ломбардов, в том числе в регионах, эта ситуация, с учетом отсутствия фондирования, может стать фатальной», — добавил он.

Займы под залог баяна, фритюрницы и смесителя

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В сети ломбардов «Фианит» отметили в марте рост числа займов, обеспеченных неювелирными залогами, в том числе техникой. Как рассказал генеральный директор сети Станислав Боронин, если раньше в среднем по сети в марте—апреле доля таких займов не превышала 10–12%, то этой весной она составила 15%. При этом Боронин напомнил, что в связи с ростом цен в магазинах, в том числе на технику, ломбарды стали выше оценивать неювелирные залоги.

В марте, по данным Росстата, выросли цены на непродовольственные товары, причем из отслеживаемых службой категорий электротовары и другая бытовая техника подорожали сильнее всего (на 28,9%). Цены на стиральные машины выросли на 46,3%, на холодильники — на 35%, на миксеры и блендеры — на 27,3%, на швейные машины — на 26,6%, на напольные пылесосы — на 26,2%, на микроволновые печи — на 26%, на утюги — на 25,4, на чайники — на 21,4%.



Также подорожали компьютерные и телерадиотовары, в том числе мониторы — на 36,6%, телевизоры — на 22,9%, ноутбуки — на 21,6%.

В условиях роста доли неювелирных залогов клиенты стали приносить в отделения «Фианита» необычные вещи. Так, в последнее время закладывали старинный немецкий баян, кларнет, саксофон, коптильню, фритюрницу, шоколадный фонтан, шпаклевочную машину, смеситель хорошего качества, акупунктурный аппарат, автомобильные шины и диски, рассказал Боронин.

В «Мосгорломбарде» отметили увеличение количества займов, выданных под залог меховых изделий. В целом рост числа таких займов в марте — сезонное явление, так как клиенты традиционного сдают под залог вещи, которые не понадобятся им до следующей зимы, рассказали в компании. Однако если весной 2020 и 2021 годов спрос на эту услугу увеличивался в среднем на 5–10%, то в марте этого года число займов, выданных под залог меха, выросло на 30% по сравнению с февралем, подчеркнули там.

В «Мире ломбардов» сообщили, что объем заложенных вещей в марте—апреле вырос. Совокупная сумма залогов в отделениях сети за этот период превысила показатели января—февраля на 7%, а марта—апреля 2021 года — на 10%.

В «Мосгорломбарде» сообщили, что в марте—апреле 2022 года отделения сети выдали на 30% больше займов, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма займов, выданных в марте—апреле, превысила показатель января—февраля в два раза. При этом в компании уточнили, что в 2021 году расширяли сеть и открывали новые отделения, что также сказывается на росте показателей.

«По итогам января—апреля 2022 года кредитный портфель компании вырос почти в 2,7 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года, — рассказал Лазутин. — Если сравнивать сопоставимые объекты, то есть без учета отделений, открытых позже апреля 2021 года, темпы роста 2022 года на 34% выше, чем год назад».

По оценке Национального объединения ломбардов, в первом квартале 2022 года кредитные портфели игроков рынка выросли на 20–50%, в Москве рост в среднем составил 20–25%. В объединении связали увеличение показателя с ростом числа клиентов, не планирующих выкупать свои залоги, а также с экспансией компаний, расширяющих перечень товаров, принимаемых в качестве залога.

В марте сократился средний срок займа

Мартовские колебания курса золота заставили клиентов не только больше сдавать золотых украшений, но и срочно выкупать уже заложенные вещи. «В марте чувствовалось волнение клиентов: многие выкупили свое золото раньше срока, предполагая, что оно резко вырастет в цене, а было заложено по прежней стоимости. Клиенты спрашивали совет у товароведов о том, как будет развиваться экономическая ситуация. Но в дальнейшем ситуация стабилизировалась, то есть те, кому нужно было заложиться, в апреле снова заложились», — рассказал гендиректор сети «Фианит» Станислав Боронин.

Кроме того, по его словам, в марте залогодатели также срочно выкупали неювелирные залоги, в особенности технику. «Известны случаи, когда заемщик размещал объявление со своей техникой на «Авито», а потом приходил с покупателем сразу в ломбард — выкупать», — добавил он.

В среднем срок займа этой весной в ломбардах сократился примерно на 20%, оценил гендиректор «Фианита».

Клиенты ломбардов вкладываются в золото и меха

В марте на фоне нестабильной экономической ситуации, помимо увеличения числа залогов, также вырос спрос на покупку проданных ломбардам вещей, которые они затем перепродают. В одной из крупнейших московских сетей ломбардов РБК сообщили, что рост спроса на покупку ювелирных украшений в отделениях составил 10%. Там отметили, что интерес к покупке проявляли в том числе клиенты старшего возраста, которые из-за резких скачков курса рубля принимали решения инвестировать деньги в физическое золото, то есть в ювелирные украшения.

Кроме того, на 10% в отделениях сети вырос и спрос на покупку меховых изделий. В компании также связали это с желанием клиентов вложить деньги.

В «Фианите» назвали мартовский спрос на покупку украшений из золота и подержанной техники «ажиотажным». «В апреле ажиотаж на золото снизился, но распродажа техники остается очень востребованной», — добавил Боронин.

В целом, по словам гендиректора «Фианита», клиенты пока не сильно почувствовали кризисные явления, некоторые продолжают пользоваться банковскими кредитами. Однако, по его мнению, спрос на услуги ломбардов будет расти в дальнейшем. «Когда в обществе накапливается потребность в деньгах, банки ужесточают требования к заемщикам, к выдаче кредитных карт, — подчеркнул он. — Ломбард же — стабильная организация, которая готова быть финансовой поддержкой в любые времена. Выдача займа здесь не зависит от кредитной истории и ситуации в стране, потому что ломбард не проверяет платежеспособность заемщика. Гарантом служит залоговая вещь».