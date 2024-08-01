Россия ответит на решение Молдавии выслать из страны еще одного дипломата

Здание МИД Молдавии (Фото: Wikimedia Commons)

Россия даст ответ на решение Молдавии объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов.

«Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство», — заявил он (цитата по румынскому изданию Adevarul).

Молдавия решила выслать помощника военного атташе российского посольства, заявлял Васнецов. Его вызвали в МИД Молдавии в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене.

В МИД Молдавии заявили, что приняли решение в связи с полученной информацией и доказательствами, которые свидетельствуют об осуществлении на территории республики дипломатом деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом.

Олег Васнецов уверен, что Кишинев хотел бы «разрушить двусторонние отношения» между Россией и Молдавией.

В российском посольстве отметили, что подобные инсинуации являются дополнительным проявлением искусственно созданных антироссийских настроений в Молдавии. По данным дипмиссии, контекст происходящего связан с избирательными процессами и «попытками определенных сил использовать «тему шпионажа» в предвыборной борьбе».