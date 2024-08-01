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Общество ,  
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Минздрав направил вертолеты с медиками к рухнувшему после взрыва дому

Для помощи пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле Минздрав направил две авиамедицинские бригады, сообщили журналистам в пресс-служба ведомства.

«Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

На место уже выехали пять бригад скорой помощи, координирует операцию Федеральный центр медицины катастроф, отметили в Минздраве.

Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома
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Дом расположен по адресу: ул. Сибирская, д. № 83. Это пятиэтажное панельное здание 1973 года постройки с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».

МЧС сообщило, что в результате взрыва обрушились два подъезда дома. Спасателям уже удалось спасти из-под завалов трех человек.

Прокуратура начала проверку.

Обрушение части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газа, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — сообщили в ведомстве.

На место выехали спасатели и пожарные, они проводят эвакуацию жильцов дома.

Минздрав направил вертолеты с медиками к рухнувшему после взрыва дому
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Нижний Тагил взрыв газа Минздрав
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