Минздрав направил вертолеты с медиками к рухнувшему после взрыва дому
Для помощи пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле Минздрав направил две авиамедицинские бригады, сообщили журналистам в пресс-служба ведомства.
«Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.
На место уже выехали пять бригад скорой помощи, координирует операцию Федеральный центр медицины катастроф, отметили в Минздраве.
Дом расположен по адресу: ул. Сибирская, д. № 83. Это пятиэтажное панельное здание 1973 года постройки с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».
МЧС сообщило, что в результате взрыва обрушились два подъезда дома. Спасателям уже удалось спасти из-под завалов трех человек.
Прокуратура начала проверку.
Обрушение части пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газа, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», — сообщили в ведомстве.
На место выехали спасатели и пожарные, они проводят эвакуацию жильцов дома.
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