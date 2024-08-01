Власти Кривого Рога сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов
В Кривом Роге после ночных взрывов была повреждена инфраструктура и несколько предприятий, сообщил глава городского совета по обороне Александр Вилкул.
«Повреждена инфраструктура, три предприятия, <...> неэксплуатируемое здание, ЛЭП», — написал Вилкул в телеграм-канале.
В ночь с 31 июля на 1 августа взрывы также прогремели в Днепре, сообщили ТСН и «РБК-Украина». Жителей Кривого Рога призвали спрятаться в укрытиях. Кроме того, звуки взрывов были слышны в городе Новый Буг в Николаевской области, в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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