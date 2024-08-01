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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США, Британия и Франция ветировали в Совбезе ООН решение по гибели Хании

США, Британия и Франция заблокировали в ООН заявление об убийстве лидера ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

США, Великобритания и Франция заблокировали на Совете Безопасности ООН российское заявление с осуждением убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана Амир Саид Иравани.

«Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией», — сказал Иравани на заседании Совбеза (цитата по ТАСС).

Он также призвал привлечь Израиль к ответственности за «совершенные зверства».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Хания погиб от прямого ракетного удара в Тегеране ночью 31 июля. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС с одним из ключевых переговорщиков о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка назвала ракетную атаку «вероломной» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать сообщения о гибели Хании.

Иран пообещал Израилю «суровое наказание». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур. В российском МИДе назвали гибель Хании неприемлемым политическим убийством.

Израиль называл ликвидацию руководства ХАМАС одной из своих главных военных целей и считал Ханию одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и около 250 были взяты в заложники.

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