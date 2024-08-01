 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вымогавшие у Митволя ₽100 млн мошенники получили по 3,5 года заключения

Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы двух мужчин, которые предлагали за 100 млн руб. сократить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Приговор огласила судья Светлана Пацалюк, передает ТАСС.

Фигурантами дела стали Владимир Бурцев и Андрей Капелин. Их признали виновными в попытке мошенничества, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

Олега Митволя перевели в подмосковную колонию из Красноярска
Общество
Олег Митволь

На заседании суда в апреле Митволь рассказал, что обвиняемые просили деньги сначала через его жену Людмилу, когда та приехала к нему на свидание в СИЗО.

«К моей жене в гостиницу приехал уже Капелин, который сообщил, что [он] все вопросы решает в СИЗО и, если дать заместителю начальника, который сейчас не работает уже в СИЗО, материальные ценности, то можно улучшить условия содержания. Естественно, никто в эти игры играть не стал», — сообщил Митволь.

Позже, когда бывшего чиновника отпустили под домашний арест, он сам стал общаться с обвиняемыми. Они пообещали Митволю, что за 100 млн руб. «решат вопрос с минимизацией наказания и снятием гражданских исков». Он рассказал об этом ФСБ, и мужчины были задержаны при передаче части суммы в 3 млн руб.

В сентябре 2023 года Митволя приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 975 млн руб. при проектировании Красноярского метрополитена.

РБК направил запрос в Железнодорожный районный суд Красноярска.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Олег Митволь Красноярск мошенничество вымогательство
Материалы по теме
Суд отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания Олегу Митволю
Политика
Митволю дали 4,5 года по делу о строительстве метро в Красноярске
Общество
В Красноярске задержали двоих мужчин за вымогательство у Олега Митволя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Украинский дрон атаковал микроавтобус с людьми в Курской областиПолитика, 09:06
В Калининграде приземлился самолет, который использовали при обмене БутаПолитика, 09:01
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. ИнфографикаПолитика, 09:00
Вымогавшие у Митволя ₽100 млн мошенники получили по 3,5 года заключенияОбщество, 08:54
Беременность и слепота: что мешает успеху таблеток для похуденияPro, 08:53
МИД на усилия Ватикана по Украине заявил о готовности работать со всемиПолитика, 08:50
Сумма исков Минобороны к ВСК превысила ₽9 млрдПолитика, 08:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новый режим НДС на маркетплейсах и таможне: налоговый обзорPro, 08:32
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудниковРБК и Millennium, 08:30
Кличко отверг политические амбиции до завершения конфликта с РоссиейПолитика, 08:25
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:17
Топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о хищенияхОбщество, 08:00
Дроны атаковали Шебекино и два села в Белгородской областиПолитика, 07:56
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 07:47