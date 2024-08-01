Вымогавшие у Митволя ₽100 млн мошенники получили по 3,5 года заключения

Олег Митволь (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы двух мужчин, которые предлагали за 100 млн руб. сократить наказание бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Приговор огласила судья Светлана Пацалюк, передает ТАСС.

Фигурантами дела стали Владимир Бурцев и Андрей Капелин. Их признали виновными в попытке мошенничества, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

На заседании суда в апреле Митволь рассказал, что обвиняемые просили деньги сначала через его жену Людмилу, когда та приехала к нему на свидание в СИЗО.

«К моей жене в гостиницу приехал уже Капелин, который сообщил, что [он] все вопросы решает в СИЗО и, если дать заместителю начальника, который сейчас не работает уже в СИЗО, материальные ценности, то можно улучшить условия содержания. Естественно, никто в эти игры играть не стал», — сообщил Митволь.

Позже, когда бывшего чиновника отпустили под домашний арест, он сам стал общаться с обвиняемыми. Они пообещали Митволю, что за 100 млн руб. «решат вопрос с минимизацией наказания и снятием гражданских исков». Он рассказал об этом ФСБ, и мужчины были задержаны при передаче части суммы в 3 млн руб.

В сентябре 2023 года Митволя приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении 975 млн руб. при проектировании Красноярского метрополитена.

РБК направил запрос в Железнодорожный районный суд Красноярска.