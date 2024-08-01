Дроны атаковали Шебекино и два села в Белгородской области
Украинские военные атаковали три населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбиты окна, повреждена стена надворной постройки и посечен забор», — написал Гладков в телеграм-канале.
Также атаке подверглись еще два села. В селе Нежеголь два FPV-дрона атаковали частный сектор, в результате чего два дома получили повреждения. В селе Илек-Пеньковка после детонации беспилотника загорелся частный дом, пожар ликвидировали.
Ночью 1 августа еще один украинский дрон атаковал поселок Борисовка и сбросил взрывчатку на частный дом, после чего начался пожар, возгорание быстро потушили.
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