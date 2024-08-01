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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали Шебекино и два села в Белгородской области

Гладков сообщил об атаках ВСУ на три населенных пункта в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Украинские военные атаковали три населенных пункта в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбиты окна, повреждена стена надворной постройки и посечен забор», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также атаке подверглись еще два села. В селе Нежеголь два FPV-дрона атаковали частный сектор, в результате чего два дома получили повреждения. В селе Илек-Пеньковка после детонации беспилотника загорелся частный дом, пожар ликвидировали.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью 1 августа еще один украинский дрон атаковал поселок Борисовка и сбросил взрывчатку на частный дом, после чего начался пожар, возгорание быстро потушили.

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Белгородская область Шебекино дроны беспилотники взрывчатка Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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