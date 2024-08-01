Трое организаторов теракта 11 сентября согласились признать вину

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину в обмен на освобождение от смертной казни, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«В обмен на отмену смертной казни в качестве возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых им преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении», — говорится в письме, направленном семьям жертв терактов 11 сентября.

Речь идет о Халиде Шейхе Мохаммеде, Валиде бин Атташе и Мустафе аль-Хавсави. Мужчины находятся под стражей в США с 2003 года. Обвиняемые содержатся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В письме также сказано, что они могут объявить о признании вины уже на следующей неделе.

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков одной из ячеек исламистской группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Еще один врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании.

Помимо 19 боевиков, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были мирными жителями. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.