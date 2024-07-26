Появились новые кадры теракта 11 сентября при обрушении башен-близнецов

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на видеохостинге YouTube видео крушения башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) в США 11 сентября 2001 года, снятое на профессиональную камеру.

«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером», — написал он. Мужчина попросил пользоваться видео только для «исторических архивных целей».

На кадрах в деталях видно, как от крыш башен поднимаются клубы черного дыма, а затем оба здания падают.

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков одной из ячеек исламистской группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета террористы направили на башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Еще один врезался в здание Пентагона, четвертый борт упал в Пенсильвании.

Помимо 19 боевиков, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были мирными жителями. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.