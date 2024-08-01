СК завел дело в связи с пожаром в здании школы в Краснодарском крае

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело в связи с пожаром в здании строящейся школы, сообщает ведомство.

Речь идет о статьях 238 и 168 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повреждение чужого имущества по неосторожности. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причину пожара.

О пожаре МЧС по региону сообщило вечером 31 июля. По данным ведомства, загорелась крыша строящейся школы на станции Тбилисская на Кубани. Огонь распространился по площади 1,9 тыс. кв. м. На месте работали 50 спасателей и 12 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. Позднее открытое горение потушили.