В Краснодарском крае крыша школы загорелась на площади 1,9 тыс. кв. м
Крыша строящейся школы загорелась в станице Тбилисская на Кубани, сообщает управление МЧС по региону в телеграм-канале.
Огонь распространился по площади 1,9 тыс. кв. м. На месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники. О пострадавших в результате ЧП в ведомстве не сообщили.
30 июля в Симферополе загорелся торговый центр «Лоцман». Источник возгорания находился на третьем этаже здания; по данным телеканала «Крым 24», пожар в ТЦ начался в детской комнате.
Огонь охватил 500 кв. м, в здании частично обрушилась кровля. Из ТЦ эвакуировали 130 человек, на месте работали 70 специалистов и 29 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку инцидента.
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