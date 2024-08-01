В результате атаки дрона в Белгородской области загорелась крыша дома

В Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по частному дому, из-за чего загорелась крыша, возгорание быстро потушили, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — написал он в телеграм-канале.

Жильцы начали тушить пожар самостоятельно. Затем прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, уточнил губернатор.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, днем 31 июля ВСУ атаковали четыре села на территории Белгородской области, никто не пострадал. Были повреждены два автомобиля и инфраструктурный объект связи, а в селе Вязовое Краснояружского района обстрелом была перебита линия электропередачи.