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Военная операция на Украине ,  
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В результате атаки дрона в Белгородской области загорелась крыша дома

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по частному дому, из-за чего загорелась крыша, возгорание быстро потушили, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — написал он в телеграм-канале.

Жильцы начали тушить пожар самостоятельно. Затем прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, уточнил губернатор.

Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУ
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Фото:Яндекс.Карты

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, днем 31 июля ВСУ атаковали четыре села на территории Белгородской области, никто не пострадал. Были повреждены два автомобиля и инфраструктурный объект связи, а в селе Вязовое Краснояружского района обстрелом была перебита линия электропередачи.

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Белгородская область ВСУ беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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