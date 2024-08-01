Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по Бейруту
В результате авиаудара Израиля по Бейруту в Ливане погиб иранский военный советник Милад Беди, сообщает телеканал SNN в телеграм-канале.
«Милад Беди, иранский военный советник, был убит в результате атаки израильских самолетов в Бейруте», — говорится в посте.
Израиль нанес удар по Бейруту 30 июля. Целью был один из командиров группировки «Хезболла», которого военные назвали ответственным за гибель детей и гражданских лиц в результате атаки 27 июля.
Тогда ракета попала в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 12 человек — дети и подростки, а также пострадали несколько десятков человек. Израиль обвинил в причастности к атаке группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане.
Группировка причастность к атаке не признала, однако за час до сообщения об ударе по Мадждаль-Шамсу «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%
Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
США приостанавливают программу помощи Грузии
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти
В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Подборка каналов РБК в Telegram