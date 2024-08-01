Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

В результате авиаудара Израиля по Бейруту в Ливане погиб иранский военный советник Милад Беди, сообщает телеканал SNN в телеграм-канале.

«Милад Беди, иранский военный советник, был убит в результате атаки израильских самолетов в Бейруте», — говорится в посте.

Израиль нанес удар по Бейруту 30 июля. Целью был один из командиров группировки «Хезболла», которого военные назвали ответственным за гибель детей и гражданских лиц в результате атаки 27 июля.

Тогда ракета попала в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 12 человек — дети и подростки, а также пострадали несколько десятков человек. Израиль обвинил в причастности к атаке группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане.

Группировка причастность к атаке не признала, однако за час до сообщения об ударе по Мадждаль-Шамсу «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.