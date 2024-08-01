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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Совбез ООН начал экстренное заседание из-за убийства лидера ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Совбез ООН проводит внеочередное заседание в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Трансляция ведется в телеграм-канале Постпредства России при ООН.

Совбез ООН 31 июля проведет заседание из-за убийства лидера ХАМАС
Политика
Исмаил Хания

Ранее Иран запросил Совбез ООН провести экстренную встречу из-за убийства Хании и гибели одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шокра.

Хания погиб при ракетном ударе в Тегеране ночью 31 июля. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка считает Израиль виновным в произошедшем, она также назвала атаку «вероломной». Иран пообещал Тель-Авиву «суровое наказание».

В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

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Совбез ООН Иран Израиль ХАМАС
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