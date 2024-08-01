Совбез ООН начал экстренное заседание из-за убийства лидера ХАМАС
Совбез ООН проводит внеочередное заседание в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Трансляция ведется в телеграм-канале Постпредства России при ООН.
Ранее Иран запросил Совбез ООН провести экстренную встречу из-за убийства Хании и гибели одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шокра.
Хания погиб при ракетном ударе в Тегеране ночью 31 июля. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.
Палестинская группировка считает Израиль виновным в произошедшем, она также назвала атаку «вероломной». Иран пообещал Тель-Авиву «суровое наказание».
В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
В России снизилась доля людей с нормальным весом
Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%
Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
США приостанавливают программу помощи Грузии
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти
В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли
Подборка каналов РБК в Telegram