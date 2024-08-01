Совбез ООН начал экстренное заседание из-за убийства лидера ХАМАС

Совбез ООН проводит внеочередное заседание в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Трансляция ведется в телеграм-канале Постпредства России при ООН.

Ранее Иран запросил Совбез ООН провести экстренную встречу из-за убийства Хании и гибели одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шокра.

Хания погиб при ракетном ударе в Тегеране ночью 31 июля. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка считает Израиль виновным в произошедшем, она также назвала атаку «вероломной». Иран пообещал Тель-Авиву «суровое наказание».

В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.