Совбез ООН 31 июля проведет заседание из-за убийства лидера ХАМАС

Исмаил Хания (Фото: Abid Katib / Getty Images)

Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

Заседание состоится 31 июля в 23:00 мск.

Ранее Иран запросил Совбез провести экстренную встречу в связи с убийством Хании и гибелью одного из высокопоставленных командиров группировки «Хезболла» Фуада Шокра, сообщает Associated Press.

Представитель республики в ООН Амир Саид Иравани обвинил Израиль в обоих убийствах. По словам дипломата, Тель-Авив намерен обострить конфликт на Ближнем Востоке. Иравани призвал международное сообщество к «решительным действиям по устранению этих нарушений и привлечению виновных к ответственности».

Глава МИД Израиля Исраэль Кац направил послание министрам иностранных дел нескольких стран, в котором заявил об отсутствии интереса Израиля в широкомасштабной войне. По его словам, в Тель-Авиве считают способом предотвратить разрастание конфликта выполнение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая была призвана прекратить израильско-ливанскую войну 2006 года.

Хания погиб от прямого ракетного удара в Тегеране. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка назвала ракетную атаку «вероломной» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Иран пообещал Тель-Авиву «суровое наказание». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

В результате удара по Бейруту также погиб один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла» Фуад Мохсен Шокр. Шокр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями. Израильская армия считает, что Шокр нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек.