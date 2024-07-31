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Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключения

Мусса&nbsp;Дадис&nbsp;Камара
Мусса Дадис Камара (Фото: Souleymane Camara / Reuters)

В Гвинее суд приговорил к 20 годам заключения бывшего лидера хунты Муссу Дадиса Камару и семь других военных командиров по обвинению в массовом убийстве на стадионе в столице страны Конакри в 2009 году. Об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что предъявленные подсудимым обвинения в убийствах, изнасилованиях, пытках и похищениях граждан являются преступлениями против человечности. При этом суд оправдал четырех обвиняемых, проходивших по этому делу.

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Мусса&nbsp;Дадис&nbsp;Камара (в центре)

В декабре 2008 года Камара возглавил военный переворот в Гвинее, после чего его провозгласили президентом. На оппозиционном продемократическом митинге в сентябре 2009 года военные убили более 150 человек.

Позднее на диктатора совершили покушение. Камара в тяжелом состоянии попал в госпиталь в Марокко. В январе 2010 года он отказался от управления страной и заявил, что не вернется на родину, однако в сентябре того же года он приехал в Гвинею для участия в судебном процессе над ним и 11 членами его правительства.

В ноябре 2023 года Камара сбежал из места заключения, ему помогли вооруженные люди. Однако экс-лидера хунты поймали и вернули в тюрьму.

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Гвинея военная хунта массовое убийство
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