В Гвинее поймали сбежавшего из тюрьмы экс-лидера хунты

Мусса Дадис Камара (в центре) (Фото: Souleymane Camara / Reuters)

Бывшего лидера военной хунты Гвинеи капитана Муссу Дадиса Камара вернули в тюрьму после побега, сообщает AFP со ссылкой на представителя армии и адвоката заключенного.

Агентство уточнило, что Камара сбежал из тюрьмы, ему помогли вооруженные люди. Адвокат экс-главы хунты Жомакей Хаба сообщил Associated Press, что его клиент не сбежал, а был похищен. Прокурор Ямуса Конте поручил властям расследовать обстоятельства побега из тюрьмы Камары и еще ряда лиц.

Среди тех, кому удалось сбежать, были Блез Гуму и Клод Пиви, задержанные после убийства протестующих при разгоне митинга в 2009 году. Тогда митингующие собрались против выдвижения кандидатуры Камары на президентских выборах в 2010 году. Экс-главу хунты судят по тому же делу. Камара возглавил мятеж в декабре 2008 года после смерти лидера страны Лансана Конте, правившего в Гвинее с 1984 года.

О том, что Камара и еще двое заключенных сбежали из тюрьмы в ночь на 4 ноября, сообщило издание Guinéenews.

Министр юстиции Гвинеи Альфонс Чарльз Райт заявил, что «тяжеловооруженные люди» ворвались в тюрьму около 5 утра, «сумев уйти с четырьмя заключенными, в частности с капитаном Муссой Дадисом Камарой».

В декабре 2008 года Камара возглавил военный переворот в Гвинее, после чего его провозгласили президентом. Спустя год на него совершили покушение. Камара в тяжелом состоянии попал в госпиталь в Марокко. В январе 2010 года он отказался от управления страной и заявил, что не вернется на родину, однако в сентябре того же года он приехал в Гвинею для участия в судебном процессе над ним и 11 членами его правительства.

Камара не признал вину в убийстве мирных демонстрантов в 2009 году, отметив, что он на момент расстрела протестующих спал, а когда проснулся, ему сообщили, что демонстрантов убили. В результате погибли 157 человек.