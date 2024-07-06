Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы в Россию

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Риски распространения чумы в России исключены, сообщил Роспотребнадзор в телеграм-канале.

В ведомстве заверили, что ведут постоянную работу по предотвращению завоза чумы в страну и тщательный мониторинг активности природных очагов инфекции. Проводится вакцинация населения и принимаются другие необходимые меры. На границе в пунктах пропуска граждан проверяют автоматизированной информационной системой (АИС) «Периметр».

«В России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека», — подчеркнули в Роспотребнадзоре и добавили, что в стране достаточно вакцины против этой инфекции.

Для профилактики завоза чумы в Россию из близких к границе очагов ведомство сотрудничает с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Возбудитель чумы — зоонозная бактерия Yersinia pestis. Как правило, обитает в организмах мелких млекопитающих, в частности грызунов, и живущих на них блох. Соответственно, заразиться можно при непосредственном контакте с инфицированными тканями, воздушно-капельным путем или при укусе блохи. Существуют два основных вида чумы: легочная и бубонная. Последняя более распространена, характерный признак — образование болезненных воспаленных лимфатических узлов, или бубонов. Летальность этой чумы — 30–60%, легочная же при отсутствии лечения всегда приводит к смерти. Против болезни используют антибиотики.

В феврале в американском штате Орегона зарегистрировали первый за восемь лет случай заражения человека бубонной чумой. Он мог заразиться от своей кошки, у которой также проявились симптомы болезни.

В марте в другом штате США, Нью-Мексико, от чумы умер мужчина. Это первый случай смерти от инфекции с 2020 года.