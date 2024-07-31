В США не сочли убийство Хании препятствием к сделке по сектору Газа

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Пауз в переговорах Израиля и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа из-за убийства главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании возникнуть не должно, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге.

По его словам, произошедшее не должно отразиться на сделке по остановке боевых действий в анклаве. Вашингтон считает, что Израиль и ХАМАС могут достичь договоренности о прекращении огня, и Тель-Авив стремится к этому, подчеркнул Патель.

31 июля Хания был убит прямым попаданием ракеты по его резиденции в Тегеране. Руководитель политбюро ХАМАС был ответственным за международные отношения движения и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

После этого лидер государства аятолла Али Хаменеи сообщил, что Иран имеет неотъемлемое право ответить на убийство Хании. Он отметил, что считает долгом «создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

В Кремле решительно осудили атаку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия направлены против попыток установления мира на Ближнем Востоке.