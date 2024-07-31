 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В США не сочли убийство Хании препятствием к сделке по сектору Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Пауз в переговорах Израиля и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа из-за убийства главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании возникнуть не должно, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге.

По его словам, произошедшее не должно отразиться на сделке по остановке боевых действий в анклаве. Вашингтон считает, что Израиль и ХАМАС могут достичь договоренности о прекращении огня, и Тель-Авив стремится к этому, подчеркнул Патель.

Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства Хании
База знаний
Фото:Chris McGrath / Getty Images

31 июля Хания был убит прямым попаданием ракеты по его резиденции в Тегеране. Руководитель политбюро ХАМАС был ответственным за международные отношения движения и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

После этого лидер государства аятолла Али Хаменеи сообщил, что Иран имеет неотъемлемое право ответить на убийство Хании. Он отметил, что считает долгом «создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

В Кремле решительно осудили атаку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия направлены против попыток установления мира на Ближнем Востоке.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
палестино-израильский конфликт ХАМАС США Израиль сектор Газа
Материалы по теме
Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства Хании
База знаний
Совбез ООН 31 июля проведет заседание из-за убийства лидера ХАМАС
Политика
Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета СтармераПолитика, 22:21
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира ОлимпиадыСпорт, 22:09
Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключенияПолитика, 22:05
В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиянПолитика, 21:56
В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII векаОбщество, 21:38
Маск согласился подраться с «диктатором Венесуэлы»Политика, 21:35
Футболист немецкого клуба утонул в 16 летСпорт, 21:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:30
Почему сокращается торговля России с ТурциейЭкономика, 21:29
В США не сочли убийство Хании препятствием к сделке по сектору ГазаПолитика, 21:22
ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых восьмой раз подрядИнвестиции, 21:11
Кремль оценил усилия Индонезии по урегулированию конфликта с УкраинойПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
В районе холма Монте-Марио в Риме начался пожар. ВидеоПолитика, 21:08