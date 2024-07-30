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Общество ,  
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В Крыму загорелся крупный торговый центр

В Крыму загорелся крупный торговый центр
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Торговый центр «Лоцман» загорелся в Крыму, прокуратура региона проводит проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, источник возгорания находился на третьем этаже здания. По сообщению телеканала «Крым 24», пожар в ТЦ начался в детской комнате.

К настоящему моменту огонь охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля.

«Порядка 130 человек эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района Симферополя Павел Дашковский.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

30 июля «Крым 24» также сообщил о нескольких пожарах в Керчи, в том числе в районе стадиона имени 50-летия Октября и в микрорайоне Японка. Причинами могли стать, в частности, сильный ветер и отключение электроснабжения, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.

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