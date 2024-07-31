Путин направил соболезнования премьеру Индии после оползня в Керале

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с событиями в Керале, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала», — написал президент и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Утром 30 июля в высокогорном районе Ваянада (штат Керала) из-за проливных дождей начался оползень, в результате которого по меньшей мере 158 человек погибли и сотни были ранены. Множество людей оказались под завалами, ведутся поисково-спасательные работы. В них принимают участие около 1200 спасателей.

Премьер-министр штата Пинараи Виджаян заявил, что были спасены более полутора тысяч человек.

Губернатор штата Керала Ариф Мохаммед Хан обратился ко всем жителям с призывом прийти на помощь жертвам оползня, заявив, что это «колоссальная трагедия».