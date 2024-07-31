Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Беллы Хадид

Белла Хадид (Фото: Victor Boyko / Getty Images)

Гендиректор Adidas Бьорн Гульден извинился за рекламу кроссовок с участием американской модели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сообщает Bloomberg.

По словам Гульдена, компания допустила ошибку в рекламной кампании обуви и сейчас пересматривает свои процедуры, чтобы избегать подобных ошибок.

«Мы допустили ошибку в том, как были составлены отдельные части этой кампании. Когда вы совершаете ошибку, вы извиняетесь и двигаетесь дальше», — сказал Гульден журналистам во время телефонной пресс-конференции.

В июле Хадид стала лицом рекламной кампании Adidas, посвященной кроссовкам SL Super Light 72. Коллекцию перезапустили к годовщине Олимпийских игр в Мюнхене. Тогда, в 1972 году, на второй неделе Игр в немецком городе палестинская террористическая группировка «Черный сентябрь» похитила из олимпийской деревни 11 членов сборной Израиля и местного полицейского, которых впоследствии убила.

Рекламу Adidas раскритиковали пользователи соцсетей, а также правительство Израиля. Выбор модели палестинского происхождения для перезапуска назвали неоднозначным, некоторые указывали на поддержку Хадид сектора Газа на фоне военных действий Израиля. Компания извинилась за форму продвижения товаров, от рекламы отказались. Хадид также принесла свои извинения и заявила, что не знала о связи кампании с трагедией 1972 года.