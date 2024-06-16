Adidas начала расследование после обвинения топ-менеджеров во взятках в Китае

Adidas начала расследование из-за обвинения во взятках в Китае

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания Adidas начала расследование после обвинения топ-менеджеров китайского подразделения бренда во взяточничестве, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет газета, в июне в китайской соцсети Xiaohongshu было опубликовано письмо, подписанное работниками Adidas China. В письме утверждалось, что высокопоставленные сотрудники филиала компании в Китае получали взятки от внешних поставщиков.

Одного из топ-менеджеров обвинили в получении «миллионов наличными» и «материальных ценностей, таких как недвижимость». В публикации также был упомянут старший менеджер по маркетинговому бюджету Adidas в Китае (который, как говорилось в письме, составляет €250 млн ежегодно).

В Adidas подтвердили, что 7 июня получили письмо с предупреждением о «возможных нарушениях законодательства в Китае». Компания заявила, что «привержена соблюдению правовых и внутренних норм и этических стандартов на всех рынках, где работает», и «активно расследует этот вопрос совместно с внешними юристами».

Financial Times отмечает, что авторы письма не предоставили значительных доказательств своих обвинений. При этом, по словам инсайдеров Adidas, составители текста хорошо осведомлены о «весьма деликатных и конфиденциальных» внутренних вопросах компании.