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Омский экс-губернатор предложил создать голограмму собора в центре города

Проект воссоздания Свято-Ильинского собора в Омске
Проект воссоздания Свято-Ильинского собора в Омске (Фото: duhovnoenasledie.ru)

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил об идее воссоздания Свято-Ильинского собора на его историческом месте в центре Омска в следующем году. Об этом Полежаев заявил в интервью на сайте своего фонда «Духовное наследие».

РБК направил запрос в фонд.

«Я давно вынашиваю идею сделать голограмму — световую проекцию храма, чтобы омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место», — заявил Полежаев.

Кроме того, он обсудил воссоздание собора с митрополитом Омским и Таврическим, бывшим управделами Московской патриархии Дионисием. По словам Полежаева, прежний митрополит Владимир был противником этих планов. По словам митрополита, прихода в новом храме не будет, как и доходов.

Полежаев подчеркнул, что главное — не доход, а возможность создания центра православной культуры Прииртышья. По его словам, это «очень важный элемент духовной культуры Сибири».

Каменная Ильинская церковь на пригорке над левым берегом реки Оми была заложена в 1787 году. В 1935 году вынесено постановление о сносе храма. Церковь была снесена под предлогом увековечивания памяти А.С. Пушкина, памятник которому хотели поставить на Ильинской горке. Сейчас на этом месте установлены памятный камень в честь посещения Омска Патриархом и Ильинская часовня.

Полежаев возглавил облисполком Омской области в марте 1990 года, а спустя год — администрацию региона. Чиновник является рекордсменом по количеству лет, проведенных во главе российского региона. Сейчас ему 84 года.

Про нового митрополита известно, что в 2023 году Синод РПЦ отправил его в отставку. Ранее занимавший должность управделами РПЦ, митрополита Воскресенского, он был назначен митрополитом Омским и Таврическим и выведен из состава Синода.

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