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Наводнения в России ,  
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Кожемяко призвал перенести начало учебного года в Приморье из-за паводка

Сюжет
Наводнения в России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Перенос старта учебного года в Приморском крае на 15 сентября обусловлен погодными условиями и обоснован, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

По словам главы области, властям неоднократно поступали просьбы перенести начало учебы в школах в связи с паводками.

«Мы рассмотрели этот вопрос со специалистами и считаем возможным продлить каникулы там, где это действительно обоснованно. Решение принимают главы муниципалитетов и руководители управлений образования на местах с учетом мнения жителей», — написал Кожемяко.

В населенных пунктах, где ввели режим ЧС из-за наводнения, в период до 15 сентября рекомендовали увеличить число внеклассных мероприятий. По словам губернатора, школы могут организовать дни здоровья, спортивные соревнования, туристические походы.

В приморском Дальнереченске ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Из-за подтоплений в 14 районах Приморья ввели режим ЧС регионального уровня. Общая территория, которая пострадала от паводка в Приморье, составляет около 1,2 тыс. га. В конце июля в регионе размыло дороги — большие переливы были зафиксированы в Партизанском районе, Анучинском и Артемовском округах.

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Олег Кожемяко фото

Олег Кожемяко

губернатор Приморского края
17 марта 1962 года
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